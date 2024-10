Semplicemente Marcello. Omaggio a Mastroianni tra scatti e il film inedito

Grazie, Marcello! Oltre cento immagini tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche prezioso fotogramma. Rimini si prepara così a festeggiare i 100 anni di Marcello Mastroianni, rendendo omaggio al suo talento, alla sua straordinaria carica di umanità e al suo rapporto speciale con Federico Fellini. Si intitola Semplicemente Marcello... Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo la mostra fotografica a cura di Laura Delli Colli, che sarà inaugurata giovedì 31 ottobre – nell’anniversario della scomparsa di Fellini – alle 14 al Fulgor. Insieme al taglio della mostra, lo stesso giorno, altri due appuntamenti speciali al Fulgor. Nel pomeriggio un incontro ricorderà l’attore attraverso una conversazione ricca di ricordi, testimonianze e racconti. A seguire ci sarà la proiezione del nuovo film documentario su Mastroianni realizzato da Fabrizio Corallo, anche autore del soggetto e della sceneggiatura con Silvia Scola. Gli appuntamenti sono proposti dal Fellini Museum tra le iniziative speciali del festival cinematografico I luoghi dell’anima, promosso dall’associazione Tonino Guerra. La mostra su Mastroianni è composta da una carrellata di 120 immagini che vogliono tratteggiare il talento poliedrico dell’attore e la sua straordinaria versatilità, che ne hanno fatto uno dei più grandi interpreti del cinema italiano. Un talento che, grazie alla notorietà raggiunta come protagonista dei due film più iconici di Fellini, La dolce vita e Otto e mezzo, l’ha imposto all’attenzione della platea internazionale. Applaudito come grande attore, identificato a Hollywood come il ‘latin lover’ italiano erede del mito di Rodolfo Valentino, Mastroianni rifiutò indignato l’etichetta, attribuitagli dai rotocalchi, di irresistibile seduttore che ne accompagnò il successo. Proprio alcuni ritratti fotografici e immagini di quel fascino speciale aprono il percorso della mostra nella prima delle cinque sezioni che la compongono intitolata semplicemente ’Marcello!’ Il secondo appuntamento della giornata è alle 18 con un incontro al Fulgor. Della figura di Mastroianni, del suo rapporto con i registi, e in particolare con Fellini e con Ettore Scola parleranno Laura Delli Colli, Andrea Guerra, Gianfranco Angelucci, insieme a Fabrizio Corallo e Silvia Scola, autori del film docufilm Ciao Marcello. Mastroianni l’antidivo. L’opera ha debuttato in questi giorni alla Festa del cinema di Roma e sarà proiettata in anteprima a Rimini, al Fulgor (20.30, ingresso libero). Novanta minuti di un racconto per immagini in una quantità straordinaria di materiali raccolti: interviste inedite, spezzoni tratti da alcuni dei suoi 150 film e tanti altri preziosi documenti d’archivio.