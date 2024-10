Semplicemente Mastroianni in 120 foto

Con 120 immagini tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche fotogramma dei film, Rimini festeggia i 100 anni di Marcello Mastroianni, ricordando contemporaneamente Federico Fellini, mancato il 31 ottobre di 31 anni fa. Inaugura domani (alle 14, ingresso libero) la mostra Semplicemente Marcello. Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo al Palazzo del Fulgor e dalle 18 sono previsti anche due appuntamenti al cinema Fulgor: un incontro che ricorderà l’attore tramite testimonianze e racconti e, a seguire, la proiezione del documentario ‘Ciao Marcello. Mastroianni l’antidivo’.

A cura di Laura Delli Colli, giornalista ed esperta di cinema, la mostra sarà visitabile fino al 20 gennaio e conta appunto 120 immagini per raccontare il talento poliedrico di Mastroianni protagonista dei due film più iconici di Fellini, ‘La dolce vita’ e ‘8 e mezzo’. Sono alcuni ritratti ad aprire il percorso nella prima delle cinque sezioni intitolata semplicemente ‘Marcello!’, come lo chiama appunto Anita Ekberg ne ‘La dolce vita’. Per chiudere ‘Caro Marcellino...’, sezione in omaggio al rapporto con Federico Fellini. Domani, in occasione dell’anniversario della scomparsa del maestro, per tutta la giornata sarà possibile visitare le sedi del Fellini Museum con un biglietto al prezzo speciale di 5 euro. Dalle 14, con l’apertura al pubblico della mostra, l’accesso al Palazzo del Fulgor sarà ad ingresso gratuito.