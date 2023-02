Sempre meno bambini, scuole a rischio chiusura

Sempre meno nati, e nei prossimi anni le scuole periferiche potrebbero rischiare di avere pochi iscritti per rimanere aperte. Una vera emergenza per Palazzo Garampi che ha già avuto modo di confrontarsi con il provveditore.

"Alla luce dei dati sulla denatalità italiana che renderanno questo problema sempre più evidente - premette la vicesindaca Chiara Bellini -, occorre che lo Stato investa risorse in un piano straordinario dedicato alla scuola, a tutte le scuole, con particolare attenzione a quelle più interne o periferiche, che davvero sono sempre più presidi di educazione, cultura, civiltà, comunità e relazioni. Per quanto riguarda il Comune di Rimini i numeri ‘devono’ permettere che quei plessi continuino a esistere e a funzionare come scuole a tutti gli effetti".

Già negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle iscrizioni nelle scuole superiori e ad una costante diminuzione nelle scuole per l’infanzia e alle elementari che si rifletteranno già dai prossimi anni didattici anche alle medie. D’altronde il numero dei nuovi nati è in costante diminuzione se si guarda al passato.

Nel 2016 sono stati 1170. L’anno successivo sono riamasti stabili con 12 nati in più, poi la flessione ha cominciato a farsi sensibile con 1119 nati nel 2018, 1024 nel 2019, due in meno l’anno successivo fino ad arrivare ai 945 del 2021.

Con questi numeri, gli effetti sui nidi e scuole per l’infanzia comunali è già di per se sensibile, ma le ripercussioni le si avranno anche sulla scuola dell’obbligo. Il rischio paventato dall’amministrazione è che la necessità scolastica di contenere le spese spinga ad accorpamenti. Nelle zone meno abitate questo potrebbe portare a ‘perdere’ dei plessi.

A questi rischi si unisce un altro problema: il tempo pieno. Il Comune continua a battere su questo tasto visto l’incremento della richiesta da parte delle famiglie.

"Sul tempo pieno è costante il confronto con l’Ufficio scolastico regionale e provinciale. Sappiamo che, al momento, l’organico e la distribuzione del personale è bloccato dal Governo, ma ciononostante siamo al lavoro per poter potenziare questo servizio. I numeri, dopo anni di stasi, ci danno testimonianza di un lento ma incoraggiante aumento, che accogliamo con soddisfazione, ma che sappiamo non poter bastare". Nel 2017 le cassi a tempo pieno erano il 19,85% del totale. Nel 2022 sono arrivate al 22,47%. Per il Comune sono ancora troppo poche.

Andrea Oliva