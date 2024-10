"Sempre meno docenti e bidelli. Vanno fermati i tagli alla scuola"

Sempre meno docenti e personale Ata nelle scuole del riminese. A denunciare i tagli contenuti nell’ultima manovra di bilancio sulla scuola è la Cisl Romagna con Maura Consoli. "La legge di bilancio, purtroppo, si rivela insufficiente nel garantire le risorse necessarie a sostenere un sistema educativo che, già in difficoltà, rischia di subire un ulteriore deterioramento e il taglio dei 5660 posti dell’organico dei docenti e dei 2147 posti del personale Ata, a decorrere dall’anno scolastico 2025/26, previsto in manovra, rappresenta l’ennesimo colpo letale inferto alla scuola". Ancora tagli, denuncia il sindacato, che avranno un effetto sulle scuole. "Ci sarà un carico di lavoro insostenibile - riprende Consoli - per il personale già sotto pressione, compromettendo l’intero sistema. È ora che la politica comprenda l’importanza di investire nell’istruzione come investimento sul futuro: solo così potremo formare cittadini consapevoli e in grado di affrontare le sfide di domani. Non ci fermeremo finché non vedremo la scuola ricevere l’attenzione e le risorse che merita - chiosa la segretaria -, e faremo sentire la nostra voce in tutte le sedi, con determinazione e responsabilità, perché la scuola pubblica è un bene comune che non può essere sacrificato".

Già nei mesi scorsi il ritardo nelle assegnazioni del personale Ata, i collaboratori all’interno degli istituti, e una loro diminuzione avevano portato diversi plessi a vivere in affanno la ripresa della scuola. Ora i tagli potrebbero aumentare, denuncia il sindacato.