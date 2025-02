Sempre meno personale. Il contratto è insufficiente

Le segreterie Fp Cgil di Rimini, insieme a quelle di Forlì-Cesena e Ravenna, intervengono con forza sulla mancata firma della preintesa per il rinnovo contrattuale nel settore sanitario. La proposta attuale non solo non garantisce un adeguato recupero dell’inflazione, ma rischia di peggiorare le condizioni di lavoro di migliaia di operatori della sanità, già sotto pressione per carichi insostenibili. "Con un’inflazione del 17,3% nel triennio 2022-2024, un aumento salariale del 6% complessivo non è sufficiente a compensare la perdita del potere d’acquisto" sottolinea la Cgil di Rimini. "I lavoratori della sanità, già in difficoltà a causa del caro vita, rischiano di vedere il loro impegno svalutato". Un dato che stride con il rinnovo contrattuale precedente (2019-2021), in cui l’inflazione del 3,9% era stata quasi completamente recuperata.

Nel dettaglio, le organizzazioni sindacali contestano le dichiarazioni del Ministro della Salute, secondo cui l’aumento medio sarebbe di 172 euro. "Per gli operatori sociosanitari l’incremento reale si riduce a soli 50 euro lordi al mese, una volta sottratta l’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Dove sono finiti i restanti 122 euro promessi?" si chiedono i sindacati.

Oltre agli aspetti economici, Cgil Rimini evidenzia criticità nelle nuove proposte organizzative, come la possibilità di ferie a ore e la settimana corta. "In un contesto di carenza di personale, queste misure rischiano di trasformarsi in strumenti di pressione anziché di conciliazione tra vita e lavoro", avvertono i rappresentanti sindacali. Un altro nodo critico è la questione degli straordinari e delle attività aggiuntive. "Con una media di 35 giorni di ferie arretrate per ogni lavoratore, incentivare straordinari peggiora una situazione già al limite, aggravando i carichi di lavoro. Il messaggio implicito che emerge dalla proposta è chiaro: ‘Se vuoi guadagnare di più, devi lavorare di più’, una logica inaccettabile per un settore già in affanno".

Le critiche rivolte alla Cgil, accusata di bloccare il rinnovo per fini elettorali, vengono definite una “mistificazione”. "Abbiamo firmato contratti collettivi in grado di recuperare l’inflazione in altri settori. Non possiamo accettare un contratto che mette ancora una volta i lavoratori della sanità in competizione tra loro".

A Rimini, come nel resto del Paese, gli operatori sanitari hanno vissuto il periodo della pandemia come “eroi”, ma oggi rischiano di essere dimenticati. "Il rinnovo proposto non riconosce adeguatamente il sacrificio e la professionalità del personale. La trattativa non conclusa ha evitato la svalutazione del personale e aperto la possibilità di coinvolgere le Regioni per trovare soluzioni migliori".