Sempre più cittadini usano i servizi digitali

Segnalare un disservizio o un problema? Comunicare il cambio di indirizzo? Sono sempre più i santarcangiolesi che lo fanno tramite il web, evitando le file in municipio. Il dato emerge dal primo bilancio dell’anno sull’uso dei servizi digitali. Da gennaio a giugno, rispetto allo stesso periodo del 2022, è aumentato del 39% il numero di persone che usano i servizi online. Alcuni esempi: le comunicazioni del cambio di indirizzo fatte on line sono cresciute del 50%, un’iscrizione anagrafica su 3 è stata effettuata tramite il canale digitale e oltre il 60% delle segnalazioni arriva al Comune tramite mail, sito web o app. Da notare ancora come gran parte dei santarcangiolesi (il 56%) utilizzi lo smartphone per i servizi digitali.