Sempre più donne lavorano, poche fanno carriera

Sono più istruite, ma anche più longeve. Sono meno propense al matrimonio e quasi tutte lavorano. Ma sono poche quelle che arrivano fino ai vertici aziendale. La fotografia delle donne della Repubblica da un decennio fa a oggi la scatta l’Ufficio di statistica. Raccontando, numeri alla mano, che le donne residenti a San Marino al 31 dicembre 2023 sono 17.134, pari al 50,5% dei residenti ed hanno un’età media di 46,4 anni, 1,6 anni in più dei maschi. "Nel 2014 – ecco il confronto – l’età media delle residenti era 43,7 anni e quella dei maschi era 41,5 anni. La speranza di vita alla nascita delle femmine nel 2023 è 87 anni, quella maschile è 83,3 anni". Dieci anni fa era 86,4 anni, quella maschile 81,7 anni. Le donne coniugate sono il 47% del totale ed il 36% è nubile, nel 2014 la percentuale delle donne coniugate era il 51% mentre le nubili erano il 35%. Nella fascia 25-34 anni le donne nubili sono il 71% e solo il 25% sono coniugate. Passando alla fascia 35-49 anni, le percentuali si invertono: le coniugate sono il 67% e le nubili il 23%. Analizzando gli stessi dati del 2014 si rileva che solo il 52% delle donne di età compresa tra 25 e 34 anni era nubile e il 47% coniugato, quest’ultima percentuale saliva al 76% nella fascia di età 35-49 anni. Con la propensione al matrimonio decisamente ridotta in un decennio. Interessante l’analisi del grado di istruzione delle donne residenti: se nel 2014 il 13% possedeva un titolo di studio universitario, tale percentuale sale al 16% nel 2023. Nella popolazione maschile la percentuale dei laureati è pari al 11% ed è rimasta stabile nell’ultimo decennio. La maggior parte di loro ha un lavoro.

Nella fascia di età 25-59 anni il 79% delle donne è occupata (83% negli uomini). Nel 2014 le donne occupate tra i 25 e i 59 anni erano il 73% e quelle in cerca di occupazione il 10% (840 donne), nel 2023 quest’ultima percentuale è scesa al 5% (385 donne). Le lavoratrici sono in prevalenza dipendenti: 40% nel privato, 60% nel settore pubblico. Sono in prevalenza impiegate. Analizzando la presenza femminile in base alla qualifica, emerge che nel settore privato solo il 13% dei dirigenti è donna, mentre nel settore pubblico la percentuale sale al 44%. La media di figli per donna è passata da 1,53 del 2014 a 1,09 del 2023. Oggi l’età media delle madri è 34 anni, dieci anni fa era 32,3 anni.