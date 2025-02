Sempre più donne vittime: in 73 al centro antiviolenza

In pochi anni è diventato un rifugio sicuro per tante donne vittime di violenza. E, purtroppo, il numero delle donne che si rivolge al centro antiviolenza Marielle di Santarcangelo continua ad aumentare. Nel 2024 i casi trattati dal centro, gestito dall’associazione riminese ’Rompi il silenzio’, sono stati 73, il 30 per cento in più rispetto al 2023. Delle donne che hanno chiesto aiuto, 6 sono state accolte in case rifugio per garantire loro la massima protezione. La maggior parte delle vittime aiutate dal centro antiviolenza di Santarcangelo ha tra i 30 e i 59 anni. Quella psicologica è la forma di violenza più frequente. Sono state 55 le donne che hanno denunciato violenze psicologiche. Alle quali si aggiungono spesso violenze fisiche, denunciate da 40 vittime, economiche (in 29 casi) e sessuali (13). Tra le donne assistite dal centro, 7 su 10 hanno figli. "A commettere le violenze, nella metà dei casi – osserva Roberta Calderisi, presidente di ’Rompi il silenzio’ – sono stati compagni e mariti. Il 20 per cento delle donne assistite a Santarcangelo ha subito violenze dagli ex compagni, l’8 per cento da altra famigliari". Questo significa che 8 donne su 10, tra quelle che hanno chiesto aiuto al centro Marielle, "conoscono bene gli aggressori, che sono partner o ex partner".

Inevitabile, per l’assessora alle pari opportunità Angela Garattoni, ricordare "la tragedia di Lorena Vezzosi", vittima di femminicidio per mano del suo ex marito, che poi si è tolto la vita. "Le volontarie del centro antiviolenza Marielle – continua la Garattoni – devono lavorare spesso in situazioni delicatissime con equilibri familiari fragili, per riuscire a scalzare una certa cultura e certi comportamenti radicati nelle abitudini delle famiglie". Di fronte al costante aumento di donne che chiedono aiuto, il centro antiviolenza (che ha sede in via Dante di Nanni) dall’1 marzo amplierà gli orari, passando da 15 a 23 ore settimanali di apertura al pubblico. E il 22 marzo, in ricordo dell’attivista Marielle Franco (a cui è intitolato il centro) terrà al Supercinema un incontro sulla povertà mestruale.