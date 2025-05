"Sempre più dura per i pensionati"

"Con una pensione bassa anche pochi euro pesano". Così Marta Corti sul prezzo dei farmaci a seguito della riforma introdotta dalla Regione. "I ticket sono troppo alti. Per chi ha una pensione di poco più di 600 euro, anche pochi euro di ticket possono diventare un problema serio. Io usufruisco di una parziale esenzione perché ho una patologia, ma per altri farmaci ho dovuto pagare di più rispetto a prima". "Il ticket non dovrebbe essere applicato per le persone che hanno redditi bassi – conclude Marta – Sarebbe giusto farlo pagare a chi ha una maggiore disponibilità economica, anche se temo che questa non sia una soluzione facile da realizzare nella pratica".