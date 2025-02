Sempre più indebitati. Uno su tre va in banca. La metà dei riminesi chiede aiuto in famiglia

Un riminese su quattro ha dovuto far ricorso a un prestito nel corso del 2023. C’è chi lo ha chiesto per fare le vacanze, per mantenere uno stile di vita superiore a quanto guadagna, per acquistare auto o altri beni durevoli, ma anche per comprare casa, pagare gli studi ai figli, per la perdita del lavoro e far fronte a costose terapie o al costo della vita che non fa tonare i conti in casa. A dare numeri è Federconsumatori, attingendo ai report statistici della Banca d’Italia, della Camera di commercio e dell’Istat. "L’aumento dei debiti è una tendenza preoccupante" premette Federconsumatori, che scava nelle modalità e le motivazioni che portano i riminesi a cercare denaro.

Nel 2023 il 23,1% dei cittadini residenti con età compresa fra i 18 ed i 74 anni ha chiesto un prestito. Circa la metà lo ha chiesto a familiari mentre solo il 31% si è rivolto in banca. L’istituto bancario non è è più la prima porta a cui bussare quando si cercano soldi. Detto questo se il prestito in ambito famigliare può dare garanzie basate sui rapporti parentali, c’è anche un 22% dei residenti in provincia che ha deciso di chiedere aiuto e migliaia di euro ad amici e persino ai vicini di casa. Che vi sia la tendenza diffusa a chiedere un aiuto per far fronte alle proprie spese è testimoniato anche dal fatto che, rileva Federconsumatori, l’ 8,5% dei cittadini è capitato di ricevere proposte di prestito a prescindere dal fatto che lo abbiamo richiesto. C’è anche chi ha chiesto un prestito, ma quanto avuto non era sufficiente così è dovuto tornare a bussare ad altre porte, ottenendo cifre da più soggetti.

Stando ai dati dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio, nel terzo trimestre del 2024, nella provincia riminese si sono registrati ben 8.394 milioni di euro di prestiti. La maggior parte di questi sono stati chiesti dalle imprese (il 55,8%), anche se le aziende stanno diminuendo il ricorso al credito rispetto al recente passato. Le piccole imprese hanno ridotto dell’8,6% il ricorso al prestito. Le famiglie sono invece stabili con oltre 3.300 milioni di euro richiesti in appena tre mesi. Se la ricerca di denari è praticamente stabile (-0,3%) rispetto all’anno precedente, diminuisce invece la dinamica dei depositi. Le famiglie riescono a mettere da parte sempre meno soldi, mentre nel lungo periodo Federconsmatori parla del pericolo crescente al sovraindebitamento.

"Nel 2024 nella provincia di Rimini registriamo negli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, 70 pratiche aperte. Si tratta sicuramente, viste le dimensioni sopra citate della punta dell’Iceberg. Spesso la mancata informazione o la vergogna lasciano questi cittadini nell’ombra o peggio a rischio usura, per tali ragioni è attivo nelle sedi Federconsumatori della Provincia di Rimini lo sportello a supporto ed assistenza di coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica da sovraindebitamento, ossia in uno stato di perdurante squilibrio finanziario tale da non permettere di far fronte alle proprie obbligazioni assunte".

La difficoltà a far quadrare i conti sta provocando anche un altro effetto, rileva l’associazione: il ricorso al gioco sperando nella fortuna. "Nel 2023 la raccolta complessiva da gioco nella provincia di Rimini ammontava a 349 milioni di euro con una spesa spesa procapite di 1.420 euro".

Andrea Oliva