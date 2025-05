Sempre più padri chiedono aiuto al Centro per le famiglie di Rimini

Maggio a Rimini è il mese dedicato alle famiglie. Un’occasione per raccontare il lavoro quotidiano del Centro per le famiglie di Rimini che sempre di più si configura come luogo per genitori e bambini, punto di riferimento che unisce istituzioni e comunità. Nel 2024 il centro ha registrato 9.177 accessi, in aumento del 30 per cento rispetto all’anno precedente. Dato che evidenzia "la crescente fiducia delle famiglie riminesi verso questo servizio, che offre percorsi di consulenza, mediazione, attività educative, spazi di gioco e confronto". Significativo anche il fatto che siano aumentato gli uomini che si rivolgono al Centro: 1.591 padri hanno frequentato la struttura durante l’anno, partecipando a incontri dedicati dalla gravidanza all’adolescenza. I corsi di accompagnamento alla nascita organizzati nel 2024 sono stati 23, 98 quelli post-parto. Complessivamente sono state coinvolte 5.383 persone in queste attività. A questi numeri si aggiungono quelli dei laboratori dedicati ai bimbi fino a 6 anni, ai quali hanno partecipato 250 adulti e altrettanti minori.

Il lavoro del Centro per le famiglie si arricchisce anche con il progetto Tante famiglie una città che mette in contatto famiglie in momentanea difficoltà con cittadini volontari disponibili ad affiancarle. Lo scorso anno i tutor sono stati 18, i nuclei candidati una ventina, con un totale di 7 abbinamenti tra volontari e famiglie in difficoltà. "Il Mese delle famiglie – osserva l’assessore Kristian Gianfreda – non ha fini politici, ma concreti, volti a promuovere un’attenzione verso la parte più debole delle famiglie: i nostri piccoli. Un mese ricco di eventi che culminerà domenica con una giornata pensata per fare incontrare le famiglie e farle sentire valorizzate, nella cornice del parco Pertini". Giovedì invece l’incontro con l’assessore regionale al welfare Isabella Conti.

f.t.