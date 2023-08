Sempre più riminesi fanno scorte alla mensa dei frati di Santo Spirito

Aumentano le famiglie riminesi che chiedono aiuto alla mensa dei poveri di via della Fiera, gestita dai frati insieme ai tanti volontari. Sono già salite a oltre 70 le famiglie che, almeno due volte al mese, ricevono i pacchi viveri distribuiti dalla mensa. "Sono nuclei numerosi, con un Isee molto basso (inferiore a 10mila euro), che faticano a tirare avanti", spiegano i volontari. Sono i nuovi poveri: famiglie dove non bastano uno o due stipendi per far tornare i conti.

La distribuzione di pacchi viveri si affianca allo storico servizio della mensa, inaugurata dai frati nel 2001. Mensa che sta facendo anche quest’anno numeri importanti. "Serviamo complessivamente – continuano i volontari – oltre 150 pasti al giorno. E di questo passo arriveremo a superare i 57mila nel 2023". Gestita dall’Opera Sant’Antonio, la mensa è il fiori all’occhiello del convento dei cappuccini di via della Fiera. Che rischiava di chiudere. Ma dopo mesi e mesi di incertezza, i frati di Santo Spirito tirano un sospiro di sollievo: l’ordine regionale dei cappuccini ha infatti deciso che il convento riminese resterà aperto con i sei attuali religiosi, Carlo Pasquale Bonfè, Jose Giuliano Giraldo, Arnaldo Marangoni, Daniele Zanni, Andrea Maggioli e Lorenzo Stanzani. Scongiurata la chiusura, i frati rivolgono un appello ai riminesi che frequentano il convento, e non solo: "Abbiamo bisogno di altri volontari per la gestione del convento, dai piccoli lavori di manutenzione alla cura dell’orto e del giardino". Il complesso di via della Fiera è molto grande, l’età media dei frati che vivono lì è elevata. "Ogni tipo di aiuto che potrà arrivare – conferma padre Giuliano – per noi sarà molto gradito".