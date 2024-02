Semprini e Angelini, ‘incontro’ in nome del rock

Rimini, anche in inverno, sa offrire serate musicali piene di emozione. E sarà proprio una formazione inedita, a sorprendere stasera al parco degli Artisti sulla Marecchiese, a Vergiano, quando sul palco salirà il rocker Lorenzo Semprini, alle 21. Con l’artista riminese, ideatore dei Glory Days, ci sarà Pablo Angelini che alle percussioni e alla batteria contribuirà a rendere alcuni brani del rocker come Rimini ‘85 e Adrenalina più ritmici e tirati rispetto ad un solo unplugged. In scaletta oltre ai brani di Semprini degli album da solista 44 e dell’Ep Come Ossigeno e a quelli con il suo glorioso gruppo dei "Miami & The Groovers, anche brani di De Gregori, Bob Dylan, rivisitazioni in italiano di Bruce Springsteen, Damien Rice, Afterhours e molte altre canzoni colorate dall’estro artistico di Semprini.

L’album 44, uscito nel novembre del 2021, ha coinvolto 22 musicisti tra cui Federico Mecozzi, Massimo Marches, Elisa Semprini e Vanessa Peters. Molto amato dalla critica, è un viaggio nella quale si affrontano tutti i temi del quotidiano: la paura, il distacco, le ferite, il destino e spazia tra sonorità blues, rock, country folk e anche qualche accenno di gospel e la migliore tradizione italiana cantautorale. Il cantautore rock di Rimini si è cimentato col suo primo album da solista e successivamente ha pubblicato nel 2022 l’Ep Come ossigeno, sempre con lo spirito artigianale di chi ama il proprio lavoro e lo fa con grande passione. E stasera, a Vergiano, ci sarà una serata a tutto rock. Info e prenotazioni: 327. 4115353. Ingresso libero.

Rosalba Corti