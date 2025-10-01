Croatti in arrivo Gaza con la Flottilla: “Pronto a farmi arrestare”

Rimini, 1 ottobre 2025 – Non manca tanto alla Global Sumud Flotilla per arrivare a Gaza. Un giorno, un giorno e mezzo di navigazione. Ma già oggi gli attivisti della missione umanitaria entreranno nella zona a rischio intercettazione da parte di Israele. L’altra sera il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato che “se non succederà nulla di più, do per scontato che gli attivisti della Flotilla vengano arrestati da Israele. Questo mi sembra il minimo. Io metterei la firma perché succedesse solo l’arresto, senza nessun altro tipo di conseguenza”.

Ieri Crosetto ha poi lanciato un nuovo appello alla Flotilla: “La tregua in Palestina è vicina grazie al piano Usa, la Flottila pensi a possibili soluzioni alternative”. Ma gli attivisti non ne vogliono sapere e proseguono verso Gaza.

Lo ribadisce lo stesso Marco Croatti, senatore riminese del M5s che fa parte della spedizione. “Noi arrestati? L’avevo messo in conto da quando ho deciso di partecipare alla Flotilla. Ma noi andiamo avanti: speriamo di rompere il blocco navale e arrivare fino a Gaza”

Non la spaventa il pericolo di essere fermato e arrestato dalle forze armate israeliane?

“L’obiettivo è raggiungere Gaza e portare gli aiuti umanitari. Nel frattempo, purtroppo, centinaia di migliaia di persone sono state sfollate – dice Croatti al telefono dalla Morgana, su cui si è imbarcato l’11 settembre – Quello è il vero dramma, non quello che potrebbe capitare a noi. Io e tutti gli altri siamo determinati ad andare avanti. Questa è una missione per interrompere finalmente il blocco navale e fare in modo che gli aiuti arrivino in maniera costante. Se mi arresteranno accetterò le conseguenze”.

Ma lei e gli altri italiani a bordo non avrete l’immunità.

“Esattamente, al contrario degli attivisti di altre nazioni. E l’Italia è tra i pochi paesi che ha detto che riconoscerà lo Stato di Palestina a patto che Hamas rilasci gli ostaggi e non abbia ruoli nel futuro governo palestinese. Noi ci sentiamo abbandonati dal governo italiano”.

Temete una reazione più dura, da parte di Israele?

“Sì. Israele potrebbe non limitarsi ad arrestarci, ma intensificare gli attacchi, non solo coi droni”. Come sta andando la navigazione delle ultime ore? Che clima si respira a bordo?

“Dopo il raid coi droni subito la settimana scorsa, la nostra barca procede lentamente. La randa, la vela principale, è stata distrutta dall’attacco. Da qualche giorno imbarchiamo acqua: c’è una piccola falla allo scafo, causata dagli ordigni contro di noi. Ogni 2-3 ore ci diamo i turni per buttare l’acqua fuori dalla barca. Anche il timone è danneggiato. E la notte non si dorme più: facciamo i turni per sorvegliare la situazione”.

Nelle ultime ore avete avvistato altri droni o barche ostili?

“Nella notte tra lunedì e martedì tutto è filato incredibilmente liscio. Ma sappiamo che il peggio arriva ora che entriamo nella zona a rischio intercettazione. Ci aspettiamo nuovi attacchi”.

Ma le probabilità di rompere il blocco navale e arrivare a Gaza sono minime: se ne rende conto?

“Perfettamente. Così sono consapevole del rischio di essere arrestato insieme agli altri attivisti. Ma correremo il rischio. La gente è con noi. Le piazze sono con noi. In Italia e nel resto del mondo. Questo ci dà forza”.