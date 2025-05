Senegalesi in piazza: "Verità per Louis"

"Verità" e "giustizia". La comunità senegalese è scesa in piazza ieri a Rimini per manifestare solidarietà a Louis Dassilva, 35 anni, in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli. Un lungo corteo di quasi duecento persone, slogan, cartelli e striscioni: "Niente prove, niente prigione". Tra i partecipanti, anche due deputati del parlamento senegalese. In mezzo alla folla, è spuntata Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. "Questo è un atto collettivo di dignità e coraggio – ha detto Seck Papa Modou, rappresentante della comunità senegalese di Rimini –. Vogliamo la verità, fondata solo su fatti certi e libera da pregiudizi".