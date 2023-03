Sensi unici e divieto di sosta Villaggio Papini, nuova viabilità

Sensi unici e divieto di sosta. Cambia la viabilità a Villaggio Papini al termine dei lavori di rifacimento e messa a norma dei marciapiedi lungo i viali Fiesole, Chianciano e Viareggio. I marciapiedi sono stati allargati o in alcuni casi realizzati dal nulla visto che non c’erano. Oggi i pedoni hanno spazio per muoversi, ma la carreggiata di via Chianciano è stata ridotta e questo ha creato più di un disagio alla circolazione. Il problema era stato segnalato anche dai residenti del Villaggio Papini durante l’incontro con la giunta per #riccionepartecipa, nelle settimane scorse.

Ora la viabilità cambia. Viene istituito il senso unico di circolazione (con direzione di marcia consentita Cattolica-Rimini) sul viale Chianciano nel tratto compreso fra viale Viareggio e viale Orbetello. E viene istituito il senso unico di circolazione (con direzione di marcia consentita mare-monte) su viale Orbetello nel tratto compreso fra viale Chianciano e viale Volterra. Infine, viene istituito il divieto di sosta (su tutte le 24 ore) sul lato mare di viale Chianciano nel tratto compreso fra viale Viareggio e viale Maremma.