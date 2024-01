Senso unico per frenare i genitori indisciplinati

Basta parcheggio selvaggio e manovre pericolose davanti alla scuola. Il Comune mette in riga i genitori dopo aver imposto il senso unico in viale Mantova a San Lorenzo, nella strada di accesso alla scuola elementare del quartiere. A volere il provvedimento sono stati alcuni genitori. "Il senso unico con pista ciclabile segnalata a terra è attivo da alcuni giorni - spiegano - e le cose vanno benissimo, finalmente. Oggi ci sono molti più bambini che arrivano a scuola a piedi o in bicicletta, e lo fanno in sicurezza". Il paradosso è che in precedenza a non rendere sicuro l’ultimo tratto di strada prima dell’ingresso a scuola erano papà e mamme. Viale Mantova collega viale Veneto con viale Bergamo. Fino a una settimana fa era a doppio senso di marcia. Al mattino e all’ora di pranzo, quando i genitori andavano a prendere i figli, era il caos. Auto parcheggiate sui marciapiedi, tanto da rendere un’impresa sfilare tra i muretti delle case e i veicoli. Poi c’era chi arrivava da viale Veneto e cercava di fare inversione davanti alla scuola per tornare nella stessa direzione e tagliare di qualche metro la strada del ritorno. Per diverso tempo ci sono stati genitori che hanno segnalato la situazione al consiglio di istituto e alla scuola. Infine alcuni hanno deciso di agire in prima persona interessando il Comune.

Il commissariamento non ha aiutato, rallentando il finanziamento dell’intervento per modificare la viabilità. Infine, una decina di giorni fa sono arrivati gli operai per disegnare a terra la pista ciclabile, montare la segnaletica verticale che segnala la presenza di una ciclabile e quella per il senso unico lungo il viale. Oggi parcheggiare sul marciapiede non è possibile, vietato anche fare inversione davanti alla scuola, ma nei giorni scorsi c’è chi ci ha provato. Alcuni papà e mamme arrivati per i figli, spiegano altri genitori, hanno pensato di fare manovra davanti alla scuola, dirigendosi poi in contromano verso viale Veneto. Sono stati redarguiti dagli stessi genitori. "Oggi non ci prova più nessuno - spiega una mamma - è stata data indicazione anche nelle classi per spiegare la nuova viabilità". Resta un interrogativo: quanto dureranno i paletti ‘soffici’ bianchi e rossi che delimitano la ciclabile?

"In questo modo abbiamo aumentato la sicurezza dei bambini - premette l’assessore alla Viabilità, Simone Imola -. D’altronde erano stati gli stessi genitori a chiedere un provvedimento per arginare i comportamenti precedenti".

Andrea Oliva