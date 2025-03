Sentenza contro le pale: "Il paesaggio va salvato"

Il Consiglio di Stato boccia il parco eolico tra i monti. Si tratta dell’impianto autorizzato in Toscana, sul Monte Amiata, non di quello in fase di progettazione sempre nel territorio toscano, ma a confine con Casteldelci. Tuttavia le similitudini tra i due progetti hanno rianimato la battaglia di chi contesta da tempo le previsioni di pale eoliche al confine tra le due regioni. I giudici di Palazzo Spada sono stati netti nell’accogliere il ricorso di Italia Nostra. Nella sentenza vengono citate anche le plurime criticità espresse dalla Soprintendenza per l’impatto paesaggistico che l’impianto avrebbe creato sul Monte Amiata. Una sentenza che diventa una freccia in più nell’arco di chi vorrebbe cancellare anche la previsione al confine con Casteldelci, a partire dal sindaco Fabiano Tonielli: "Il Comune ha già dato mandato allo studio legale Boldrini che segue la vicenda di approfondire la questione. La Corte ha ritenuto giurisprudenziale il principio costituzionale della salvaguardia del paesaggio. Il paesaggio non può essere compromesso. La salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio ha la preminenza anche rispetto alle energie rinnovabili. Fa piacere constatare che sulla questione parco eolico Badia del Vento tutte le forze politiche, da destra a sinistra, siano sulla stessa linea del no. Spero che la Regione Toscana si ravveda sulle autorizzazioni a questi parchi eolici".

La sentenza viene accolta con favore anche dalla Provincia di Rimini: "La prima impressione è che questa sentenza, per le motivazioni introdotte, sia molto utile e importante anche per il caso che riguarda il territorio riminese". A rilanciare la propria battaglia sono anche le consigliere del Pd, Emma Petitti e Alice Parma, che non più tardi di una settimana fa avevano presentato una interrogazione in Regione ponendosi chiaramente dalla parte del ‘No’ al progetto. Per Petitti: "Si tratta di una sentenza storica, anche perché il Consiglio di Stato ha affermato una serie di principi che sono destinati a fare giurisprudenza. Questa sentenza ci dà una ulteriore dimostrazione della fondatezza delle nostre motivazioni". Determinata ad andare avanti nella battaglia anche Alice Parma: "E’ una sentenza importante che dice quello che sosteniamo da sempre per il caso di Badia del Vento e i progetti degli impianti eolici sui crinali al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Quello di oggi è un pronunciamento a cui non si potrà che rifarsi anche per i territori limitrofi".