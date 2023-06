Sentieri per l’Uso tra storia e natura

Sabato al ponte Bailey di San Vito si inaugura ’Sentieri per l’Uso’. Dopo i saluti dei sindaci di Bellaria, Santarcangelo e San Mauro Pascoli verranno presentati i percorsi, con consegna delle mappe illustrate a tutti i presenti. Poi biciclettata lungo il nuovo percorso (8 km). che si snoda per una lunghezza di circa 8 km, riguarda la fascia fluviale dell’Uso. La pista ciclopedonale ha inizio a Bellaria su via Ravenna e prosegue per i primi 1.500 metri fino a una passerella ’Castrum Lusi’. E su fino a Santarcangelo, toccando vari cimeli storici, tra i quali Villa Torlonia.