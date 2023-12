"Senza tassa di soggiorno persi 15 milioni"

Tassa di soggiorno sì, tassa di soggiorno no. Nella nostra provincia Bellaria è l’unico comune costiero che ancora non la applica. Della possibilità di introdurre l’imposta se ne è parlato a lungo, nell’ultimo consiglio comunale. E il sindaco Filippo Giorgetti, incalzato dalla minoranza sulla questione, ha aperto alla possibilità di applicare l’imposta: "È inevitabile che si ragioni sull’ipotesi della tassa. È tra gli obiettivi dei prossimi anni". Ma per Andrea Silvagni, consigliere comunale di Alternativa democratica (Pd), il tema è urgente per Bellaria e il primo cittadino non può continuare a tergiversare.

"Questo siparietto del sindaco sull’imposta di soggiorno, della serie ora sono d’accordo ma oggi no, domani forse, dopodomani sicuro, va avanti dall’inizio del mandato amministrativo. Non si possono procrastinare le scelte quando si parla di un tema così importante per la collettività. In oltre un decennio il nostro comune, non applicando la tassa di soggiorno sui turisti, ha rinunciato a circa 15 milioni di euro. Soldi che potevano essere investiti sulla città per interventi sulla qualità urbana e ambientale e sul potenziamento dei servizi alla persona" Silvagni va in pressing evidenziando che "l’amministrazione di Bellaria Igea Marina ogni anno trasferisce a fondazione Verdeblù oltre 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione turistica. Queste risorse si sommano alle altre spese sostenute direttamente dal Comune sempre per il settore turistico. Queste spese non devono gravare più sulla fiscalità generale né essere un peso economico per i residenti".

Insomma: i costi per le attività di promozione del turismo e degli eventi "devono essere assolutamente coperti da un’entrata ad hoc, come è appunto l’imposta di soggiorno". Per Silvagni "introdurre l’imposta di soggiorno non servirà solo a favorire gli investimenti pubblici. L’applicazione di questa tassa deriva dalla necessità di rivedere, a 360 gradi, la politica fiscale nel nostro comune. Bisogna alleggerire l’addizionale Irpef e limare le aliquote Imu. Inoltre è necessario abbassare le tariffe dei servizi scolastici, al fine di adottare una vera e propria politica di sostegno alle famiglie".

Ecco perché Silvagni chiede al sindaco e alla sua maggioranza un atto di coraggio. "Fa piacere l’apertura di Giorgetti su questo tema, ma dopo cinque anni sarebbe ora di passare dalle parole ai fatti. Il bilancio previsionale 2024 è stata un’altra occasione persa". Alle elezioni mancano 6 mesi, il Pd è a caccia del candidato ma quel che è certo è che la questione della tassa di soggiorno sarà uno dei temi ’caldi’ della campagna elettorale a Bellaria.

Aldo Di Tommaso