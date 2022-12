Senzatetto barricato nel negozio in centro "Aiuto non ci fa uscire" e arrivano i carabinieri

"C’è un uomo asserragliato dentro un negozio". La notizia, ieri pomeriggio, si è propagata di bocca in bocca da un lato all’altro di corso d’Augusto, a quell’ora affollatissimo. Sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri, credendo forse di avere a che fare con un rapinatore. Per fortuna, le cose stavano diversamente. Attorno alle 16, un italiano sulla quarantina è entrato nel punto vendita Yamamay e ha iniziato a blaterare frasi sconnesse. Le commesse, lì per lì, lo hanno scambiato per un malintenzionato in cerca di qualcosa da rubare. Ma l’uomo – che ha alle spalle un passato da tossicodipendente e conduce una vita da senza tetto – si è limitato a piazzarsi davanti alla porta e da lì non si è più schiodato, impedendo a chiunque di uscire. "Vi prego, aiutatemi, datemi dell’acqua" avrebbe cominciato a bofonchiare, forse sotto effetto di alcol o di chissà cos’altro. Nel negozio sono stati momenti di tensione: da un lato i clienti che cercavano di allontanarsi, dall’altro lo sconosciuto che si frapponeva tra loro e la porta. Inutilmente, le commesse hanno provato a convincerlo a spostarsi. Niente da fare. Di fronte al suo rifiuto, non hanno potuto far altro che contattare il numero unico di emergenza. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri. Dopo una iniziale resistenza, alla fine i militari dell’Arma sono riusciti a tranquillizzarlo e il sezatetto ha accettato di buon grado di seguirli all’esterno. Morale della favola: il protagonista del quarto d’ora di ordinaria follia è stato identificato dai carabinieri. Il personale del negozio, dal canto suo, ha deciso di non presentare denuncia, dato che nulla è stato rubato dagli scaffali.