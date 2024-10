Senzatetto nel sottopasso: "Paura e allarme degrado, c’è una scuola lì vicino"

Bivaccano, minacciano le persone, urlano a ogni ora del giorno e della notte nel sottopasso di via Ugo Bassi. Un gruppo di sbandati e senzatetto si accampa da giorni nel sottopasso costruito proprio davanti la scuola elementare De Amicis, distante solo una ventina di metri dall’area dell’ex questura, ormai ridotta a macerie. Tra loro ci sono sia italiani sia stranieri, tutti senza fissa dimora. Sono volti conosciuti da anni da tutto il quartiere. E anche qualche nuovo arrivato. "Abbiamo più volte provato a mandarli via ma non se ne vanno – raccontano i residenti del quartiere – In questo periodo, da almeno un paio di anni, si rifugiano in quel sottopasso rendendo la vita impossibile a chi vive qui intorno e a chi transita anche solo a piedi o in bici. Ora che hanno smantellato l’ex questura, sono ancora di più. Così in massa ci siamo organizzati attraverso il nostro gruppo whatsapp e abbiamo deciso di chiamare uno a uno i vigili urbani. Nulla. Nonostante le decine di segnalazioni. La polizia locale ci ha assicurato che sarebbero passati degli agenti per controllare e mandare via i senzatetto ma è passata ormai una settimana e non si è visto nessuno. E questi non se ne vanno. La mattina sono in pochi ma al calar del sole aumentano". Si organizzano in gruppi da 3 o 4 persone ma a volte arrivano anche a una decina. "Dormono, mangiano, bevono, si accampano li sotto – continuano i cittadini – Si appostano con sacchi e contenitori pieni di vestiti, oggetti, non si sa se tra queste cose ci sia anche della refurtiva. Sono sempre in atteggiamento sospetto quando si passa di lì. Spesso sentiamo anche forti odori di sostanze stupefacenti e alcol. Il problema è che sono anche aggressivi". Tra le mamme, i papà e le maestre della scuola primaria, la paura cresce. "Il sottopasso si trova vicino alla scuola – dicono ancora i cittadini di via Giovanni da Rimini – e le famiglie cercano ormai di evitare di passare da quel tratto perché è invivibile. Purtroppo con la chiusura dell’ex questura il degrado sembra aumentato. C’è chi non passa più da quel sottopasso. A una certa ora è davvero pericoloso. Questi personaggi ti aggrediscono perché non vogliono che li disturbi. Come se fosse casa loro. Va trovata una soluzione perché non può continuare un degrado simile. Abbiamo paura per i nostri figli, siamo preoccupati per le nostre proprietà. Le autorità devono intervenire".

Rita Celli