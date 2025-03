Separé tra gli amanti. Indagato con i difensori

di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli

Nove ore (salvo alcuni brevi momenti di pausa) sotto il fuoco di centinaia di domande fatte piovere su di lei dal gip Vinicio Cantarini, dal pm Daniele Paci, dai consulenti e avvocati delle parti. Il primo round di incidente probatorio per Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, si è chiuso ieri verso le 19 meno dieci. Stamattina dalle 9.30 Bianchi sarà di nuovo in aula per un nuovo interrogatorio-fiume destinato a protrarsi fino al tardo pomeriggio e forse anche oltre.

Con ogni probabilità si entrerà nel vivo di quello che è ritenuto il passaggio chiave dagli inquirenti, le dichiarazioni di Bianchi sulla mattina del 4 ottobre 2023, quando avrebbe incontrato l’ex amante Louis Dassilva nel garage di via del Ciclamino. Ieri Manuela se n’è andata dal tribunale così come era arrivata, salendo sull’auto del suo consulente, il criminalista Davide Barzan. Attraverso il finestrino della vettura, i flash dei fotografi hanno catturato un sorriso sul volto stanco e provato dopo la lunga maratona, durante la quale Manuela si è soffermata soprattutto sull’inizio della sua relazione clandestina con Louis Dassilva.

"Manuela è serena, è stata sempre lineare, mai contradditoria, ha risposto a tutte le domande – ha spiegato il consulente Barzan –. Non ha mai pianto, anche se si è commossa in alcuni frangenti, specialmente parlando del rapporto di Giuliano, della nascita della figlia e dell’inizio della storia d’amore con Dassilva. E ha detto che il suo sentimento era ricambiato da parte di Louis". Nella prima giornata, ha aggiunto Barzan, "ci siamo soffermati sul pomeriggio del 3 ottobre, quando Dassilva entrava nell’immobile di Manuela e incontrava Loris e la figlia. E’ emerso che Dassilva fosse a conoscenza del fatto che effettivamente Giorgia (la figlia di Manuela e Giuliano Saponi, ndr) non sarebbe andata quella sera all’adunanza con la nonna e che l’avrebbe seguita da casa. Ricordiamo inoltre che l’alibi di Manuela è rafforzata: c’è un messaggio di WhatsApp in uscita alle 22.15 (Pierina è stata uccisa alle 22.13, ndr)".

Più cauti invece gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che difendono l’unico indagato, il 35enne Louis Dassilva. "E’ un primo step di questo incidente probatorio, abbiamo toccato alcuni dei temi che il giudice ha indicato, domani (oggi, ndr) riprenderemo con quelli residuali – è il bilancio provvisorio dei legali –. Non intendiamo rivelare il contenuto dell’attività svolta".

No comment anche sull’indiscrezione riguardante una presunta ’super testimone’ che scagionerebbe Dassilva. "Lo apprendiamo da voi": il commento rivolto ai giornalisti. "Louis – hanno aggiunto Guidi e Fabbri – ha ascoltato con concentrazione tutto quello che è stato riferito dalla signora Bianchi. Questi altri aspetti andranno affrontati all’esito dell’incidente probatorio, vedremo cosa emergerà. Abbiamo posto domande finalizzate a chiarire alcuni aspetti, non siamo noi a dover decidere se vi sono incongruenze o quant’altro, è il giudice che decide". Gli avvocati avevano chiesto la nullità dell’incidente probatorio in ragione del mancato deposito di alcuni atti in mano alla Procura. "Avere più tempo e una visione più completa del fascicolo poteva aiutare difesa ed accusa ad approfondire alcune tematiche. Ci sono consulenze in corso, l’esito di queste potevano aiutare a porre domande rilevanti a Manuela. Il giudice ha inteso diversamente, ne prendiamo atto".