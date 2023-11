Sequestrate 800 piante di canapa. Il proprietario: "È tutto legale"

Oltre 800 piante di canapa – alcune di queste con infiorescenze, altre prive – nascoste in mezzo alla campagna. Questa la scoperta ‘stupefacente’ fatta dai militari della Guardia di finanza del comando provinciale a Santarcangelo, in un campo in via Celletta dell’Olio. I finanzieri si sono imbattuti nella piantagione la scorsa settimana durante una normale attività di controllo. A un certo punto, il naso dei militari è stato attirato dall’odore inconfondibile di quella che potenzialmente sembrava essere marijuana. Seguendo la scia, i finanzieri sono dunque arrivati fino al campo di canapa, trovandovi un uomo (in seguito risultato totalmente estraneo ai fatti) intento a potare e a raccogliere le infiorescenze. Questi ha spiegato alle fiamme gialle di aver ricevuto, da un amico, l’incarico di occuparsi della manutenzione della piantagione. In questo modo i finanzieri hanno così scoperto che l’appezzamento di terreno e la coltivazione appartenevano a un riminese di 70 anni, titolare di una ditta specializzata nella coltivazione di cereali e legumi, che è stato convocato sul posto per fornire spiegazioni.

Durante il controllo, il 70enne avrebbe dichiarato di aver comperato i semi da una ditta pugliese e ha esibito anche la fattura comprovante l’acquisto. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza si sono quindi estesi alla serra situata nelle immediate vicinanze del campo. All’interno sono state trovate delle scatole contenenti le infiorescenze già essiccate (per un peso di oltre 9 chili) e i sacchi contenenti i semi. Tutto il materiale scoperto dalle fiamme gialle è stato posto sotto sequestro. Il 70enne ha spiegato ai militari che le infiorescenze essiccate provenivano dal raccolto dell’anno scorso e, non essendo riuscite a venderle, di essere intenzionato ad utilizzarle come fertilizzante.

Sulle piante sequestrate sono ora in corso degli accertamenti al fine di determinare il valore di Thc, il principio attivo della cannabis, considerata legale nel caso in cui la percentuale non superi una specifica soglia. Difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, l’agricoltore sostiene che il prodotto trovato nel campo sia totalmente regolare, rientra tra quelli consentiti dalla legge, e di non aver mai avuto a che fare con traffico di sostanze stupefacenti: si occupa esclusivamente della coltivazione di canapa legale. In attesa degli esiti dei test, potrà continuare a coltivare l’appezzamento.