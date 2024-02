Sequestrate trappole e fucili. Cacciatore denunciato dalla Forestale

Un cacciatore è stato denunciato dalla Forestale di Rimini con l’accusa di maltrattamento di animali conseguente ad attività venatoria non consentita. L’uomo infatti aveva sistemato trappole artigianali mediante l’utilizzo di gabbie a scatto per catturare fauna selvatica. Durante le verifiche compiute dai carabinieri del gruppo Forestale sul territorio di competenza sono emerse specifiche violazioni anche in materia di armi e munizioni, rinvenute completamente incustodite in un capanno adiacente l’area oggetto di controllo.

Per tali motivazioni i militari dell’Arma hanno sequestro delle armi e delle gabbie illecitamente utilizzate, successivamente messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La denuncia è scattata nell’ambito di una più vasta azione di controllo in materia venatoria e tutela degli animali disposta dallo stesso Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini e che ha registrato le violazioni tra Rimini e Coriano. Diversi gli illeciti amministrativi contestati nei riguardi di titolari di alcuni allevamenti.