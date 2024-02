Sequestrati 37mila euro di costumi di Carnevale

Maschere, costumi, cappelli, migliaia di pezzi ’carnevaleschi’ sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Rimini, che nel corso dell’operazione ’Carnevale sicuro’ in questi giorni ha passato al setaccio tre distinti esercizi commerciali gestiti da cittadini originari della Repubblica popolare Cinese. Nei negozi i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato esposti in vendita, proprio in occasione di Carnevale, numerosi prodotti ritenuti potenzialmente non sicuri per la salute degli acquirenti, in particolare appunto costumi e maschere carnevalesche, oggetti per i quali riveste assoluta importanza la riscontrata assenza delle informazioni previste per legge, soprattutto in relazione ai potenziali danni conseguenti al contatto con la pelle di questi prodotti, spesso destinati a un’ampia platea di consumatori minorenni.

L’indicazione di queste informazioni, obbligatorie ai fini della regolare commercializzazione sul territorio nazionale, infatti, garantisce al consumatore finale la conoscenza necessaria in merito al prodotto che acquista e permette quindi garantire la sicurezza per la propria salute nell’utilizzo del prodotto. Non era questo il caso però per gli oltre 15mila pezzi che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Rimini, per un valore di vendita stimato di circa 37mila euro. Mentre il materiale è stato sequestrato in via amministrativa, i rappresentanti legali delle tre attività sono stati invece segnalati alla Camera di Commercio. Il Codice del Consumo prevede lerogazione di una sanzione fino a un massimo di 26mila euro per le presunte irregolarità rilevate dai militari delle Fiamme Gialle.

L’attività è finalizzata alla tutela dei consumatori ed è orientata ad accertare la conformità

e la veridicità delle indicazioni da apporre sulle confezioni e sulle etichette dei prodotti per

consentire al consumatore di fare acquisti più consapevoli. E le operazioni portate a termine nei giorni scorsi testimoniano quanto sia alta l’attenzione

della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Rimini nel controllo economico del

territorio e nel monitoraggio delle attività economiche che presentano profili di rischio, per

la tutela dei consumatori e delle imprese che rispettano le regole del mercato.