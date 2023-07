Sequestrati dalla Capitaneria oltre 400 chili di pesce in sette mesi

La Capitaneria di porto festeggia ua storia lunga 158 anni. Centocinquantotto anni di lavoro per proteggere i bagnanti, i diportisti, per contrastare i reati compiuti in mare, per presidiare un territorio sconfinato e garantire la sicurezza di tutti coloro che lo abitano. Questo è quanto è stato celebrato ieri nella sede della Capitaneria di Rimini in via Destra del Porto, dove la comandante della Capitaneria di porto - guardia costiera di Rimini Giorgia Capozzella (capitano di fregata) ha sottolineato l’importanza delle attività svolte dal corpo della Marina, compreso lo sforzo profuso durante la grande alluvione di maggio, durante la quale sono stati compiuti interventi salvavita soprattutto nella zona del Ravennate. La ricorrenza è stata anche l’occasione per conferire speciali onorificenze ai militari del corpo, così come fare il punto sulle attività svolte dalla Capitaneria in questa prima metà del 2023. Secondo i dati riportati dalla Capitaneria, dal primo gennaio 2023 a oggi il corpo ha già svolto 1.923 controlli così divisi: 386 per il demanio, 243 diporti, 807 stabilimenti balneari, 66 per la pesca, 7 di traffico e altri 414 di vario genere.

Per quel che riguarda i controlli ambientali, la Capitaneria di porto e guardia costiera ha controllato 679 scarichi idrici, 219 controlli per il ciclo rifiuti e 6 Cnr. Sono stati redatti poi 63 verbali amministrativi: 9 per violazioni ambientali, 7 per ordinanze balneari, 37 per violazioni dei regolamenti di pesca, due per i diportisti e 8 per violazioni del codice di navigazione. Inoltre, la Capitaneria ha anche sequestrato 419 chili di prodotto ittico, con un importo dei verbali che mamonta sin qui a 49mila euro circa. In totale, a ieri le uscite in mare nel 2023 sono state 131, di cui anche 9 per eventi Sar e 7 soccorsi compiuti in mare aperto.