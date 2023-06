Sequestrati i milioni delle mafie Dieci volte la quantità del 2021

Fiamme gialle accese illuminano il cammino della lotta ai reati finanziari. Una battaglia tradizionale, nel contrasto all’evasione, fino al campo più oscuro, e per certi versi da scoprire, delle cryptovalute. Per i 249 anni della Guardia di Finanza, il comando provinciale di Rimini ieri ha reso noti i numeri dell’attività svolta sul territorio negli ultimi 17 mesi (da gennaio 2022 al 31 maggio 2023), mettendo in luce prima delle celebrazioni di giornata la mastodontica attività compiuta e che in un complessivo di settemila interventi e 500 indagini delegate ha annoverato nel periodo d’esame brillanti operazioni.

A partire da Fitos21, quando è stato denunciato un falso omeopata, alle 35 misure cautelari e 23 interdittive per falsi crediti d’imposta legati ai bonus edilizi per 440 milioni di euro: la già famosa Free Credit. E poi ancora Free Job, con la scoperta di una società che somministrava nel settore alberghiero 404 lavoratori irregolari o l’operazione Cheope, con 13 denunce per vendita piramidale o Alarico, con la confisca di nove fabbricati, 44 terreni e sei società di costruzione. Ma sebbene "le grandi indagini portano soddisfazione – ha spiegato il comandante provinciale Alessandro Coscarelli – ciò che interessa sono gli interventi di prossimità, con numeri minori, ma un impatto evidente sulla popolazione contro le disuguaglianze sociali". Più nel dettaglio, per il contrasto a frodi sui crediti d’imposta ed evasione, le prime superano i 440 milioni di euro con il sequestro di oltre 350 milioni di crediti inesistenti. Complessivamente si contano più di 2.800 interventi ispettivi con 56 evasori totali scoperti, rispetto ai 27 dell’ultimo report, per oltre 10 milioni di Iva evasa. Individuati anche 600 lavoratori irregolari, di cui un centinaio in nero, mentre sono 106 i soggetti denunciati per reati tributari e 29 per riciclaggio, con 10 arresti. "Sono 281 gli interventi in materia di tutela della spesa pubblica – prosegue il comandante – con frodi per oltre 8,5 milioni di euro e 75 denunce, mentre 36 persone sono state denunciate per peculato e 56 segnalate per responsabilità amministrativa. Oltre 100 i controlli sul reddito di cittadinanza con 22 persone denunciate e illeciti per quasi mezzo milione di euro".

Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria le proposte di sequestro superano i 62 milioni di euro e i sequestri effettuati i 117, 100 per riciclaggio e 15 alle mafie, contro 1,8 milioni nel 2022.

Ancora, per il Reparto operativo aeronavale (Roan), dove è in atterraggio un nuovo elicottero di ultima generazione, si contano 1.321 missioni in mare, 995 controlli effettuati e 206 violazioni riscontrate. Come precisa poi il comandante Fulvio Nicolò Furia: "Sono stati eseguiti 27 interventi in materia di rifiuti con 29 denunce, sanzioni per 200mila euro e il sequestro di duemila metri quadrati di discariche con 60 tonnellate di spazzatura. In particolare sono stati individuati un trasportatore abusivo di rifiuti e i soggetti che glieli conferivano. Così come 18 barche con bandiera estera non dichiarate e, in collaborazione al dispositivo aeronavale del Veneto, un’imbarcazione di 200 metri dal Brasile con 850 chili di cocaina".