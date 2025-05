Sequestrati tremila articoli contraffatti

Maxi sequestro della polizia locale di Rimini in Largo Martiri d’Ungheria, dove un 39enne è stato fermato a bordo di una Ford carica di merce risultata poi irregolare. Il controllo è scattato intorno alle 20, durante un servizio stradale: gli agenti hanno notato l’auto piena di scatoloni e, alla richiesta di documenti per giustificare il trasporto, l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Dal controllo approfondito sono emersi oltre 3mila articoli privi del marchio CE obbligatorio o con marchi contraffatti, tra cui bigiotteria, giocattoli gonfiabili per bambini, portachiavi, calamite, incensi, elastici per capelli e porta-incenso in legno. Particolarmente numerosi i bracciali, molti con la scritta "Rimini", destinati con ogni probabilità alla vendita ai turisti. L’intero carico è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per l’uomo è scattata la denuncia per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia messa in campo dalla polizia locale di Rimini per contrastare il commercio illecito che avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli, considerando la presenza di giocattoli non conformi alle normative. Gli agenti continueranno i controlli per arginare la diffusione di prodotti pericolosi e contraffatti sul territorio.