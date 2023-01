Sequestrato per un debito di droga "Era soggiogato"

Si è conclusa con un rinvio al 30 gennaio l’udienza del processo celebrato ieri in Corte d’Assise nei confronti di tre ragazzi senegalesi – difesi dagli avvocati Tiziana Casali, Francesca Baroncelli e Federico De Micheli – imputati per avere sequstrato un 18enne di Busto Arsizio dopo uno scambio di droga – pochi grammi di marijuana, andato male. I fatti contestati al gruppetto composto da tre 24enni residenti nel milanese, risalgono a questa estate, quando a Riccione fu necessario anche l’intervento della Divisione antimafia di Bologna a supporto dei carabinieri di Riccione, poiché in zona Marano la vittima e un suo amico albanese avevano tentato di acquistare qualche grammo dal gruppo. Avvenuta la cessione però, il giovane albanese sarebbe fuggito senza saldare il conto e i pusher si sarebbero rifatti sul 18enne milanese, tanto che ieri i militari dell’Arma chiamati a testimoniare hanno affermato che la vittima del presunto sequestro era "in stato di assoggettazione" rispetto ai presunti aguzzini che lo avevano minacciato col coltello, obbligato a consegnare il telefono e spronato a fare un prelievo per riavere il cellulare indietro.