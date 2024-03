Sequestro e confisca, accordo tra Italia e Titano

Italia e San Marino a braccetto sul fronte della giustizia. E’ arrivato il via libera finale dalla Camera dei deputati all’accordo di collaborazione tra i due Paesi che permette il riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, ma anche sulla divisione dei proventi. Si tratta dell’ultimo passaggio del parlamento italiano sul disegno di legge presentato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, norma che riporta l’accordo bilaterale firmato a Roma il 26 maggio del 2021 e il cui iter parlamentare è iniziato lo scorso aprile. Sul Titano invece l’accordo è già stato ratificato dal Consiglio grande e generale il 15 settembre 2021. Mancava dunque l’approvazione da parte della Camera italiana, dopo l’ok avuto in Senato già nel 2021. Il via libera da parte delle aule parlamentari di entrambi i Paesi è avvenuto all’unanimità. Cosa prevede nel dettaglio il trattato? Il suo obiettivo è promuovere "una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi – riferisce la relazione tecnica che accompagna il provvedimento – sulle procedure di sequestro e confisca, facilitando il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie dei proventi illeciti diretti e indiretti, anche per suddividere tra le parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita". Nel dettaglio: è previsto che la parte a cui è richiesta collaborazione, per una decisione di sequestro o confisca di beni emessa dal tribunale dell’altra parte, "adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedire la dispersione dei beni stessi". L’articolo 3 entra nel dettaglio della destinazione e del riparto dei beni: si prevede infatti che le somme ottenute dalla vendita dei beni confiscati siano interamente trattenute dalla parte a cui è rivolta la richiesta di collaborazione se i proventi sono inferiori a 10.000 euro. Diversamente, nei casi in cui i ricavi siano uguali o superiori a 10.000 euro si prevede il trasferimento del 50% dell’importo alla parte che ha inviato la richiesta di collaborazione. In questo modo, le autorità dei due Paesi si dividono le somme ottenute. L’articolo 4 definisce il trasferimento dei fondi ma nell’articolo 7 è previsto anche il caso in cui questi debbano essere restituiti alle parti offese o a eventuali soggetti danneggiati.