Serata a Riccione per l’Inner Wheel

Cena degli auguri per il club Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta al ristorante Autentico di Riccione. Un’occasione per presentare il progetto di sensibilizzazione sulla Cmt Charcot Marie Tooth, malattia degenerativa rara che colpisce in Italia una persona su 2.500. Sandra Villa, vicesindaco di Riccione, ha mostrato il suo interesse per la realizzazione d’iniziative a supporto della ricerca sulla Cmt, sostenute da un progetto di sensibilizzazione che potrebbe arrivare anche nelle scuole. Durante la serata, si è svolta anche una lotteria il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca.