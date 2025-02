Serata di danza al Mamì bistrot

Oggi, il Mamì Bistrot di Rivabella riavvolge il nastro della sua storia con "La magie du bal", una serata che rende omaggio al passato del locale, quando ospitava la leggendaria Papillon Disco. In collaborazione con la scuola di ballo Le Sirene Danzanti di Rimini, il Mamì si trasformerà per una notte in una vera balera romagnola. Dalle 18:30 alle 23, gli ospiti potranno scatenarsi sulle note del folk romagnolo e di altri generi musicali selezionati dai deejay Mirko e Sandra, il tutto accompagnato da un ricco buffet. Un evento che unisce tradizione e modernità, per riscoprire il piacere del ballo in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.