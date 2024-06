Serate con vista sul ponte . Biglietti per la ’belva’ Fagnani

Le pagine dei libri si leggono al tramonto, in una cornice d’eccezione: la piazza sull’Acqua di Rimini. E’ iniziata ieri la quarta edizione di ’Biglietti agli amici’, il festival che per tre giorni darà il benvenuto all’arte nell’ora più bella, quella del tramonto. Appuntamento questa sera 18. Si parte al cinema Fulgor con la proiezione de ’Le mie poesie non cambieranno il mondo’, un omaggio a Patrizia Cavalli che racconta e riflette sulla vita, La carriera e l’amore, in un documentario intimo e coinvolgente. Alle 20 ci si sposterà poi nella piazza che fa da sfondo al ponte di Tiberio, ma la protagonista rimarrà sempre la poetessa con ’La voce di Patrizia Cavalli’. La serata entra nel vivo con Margherita Vicario che dal palco racconterà il suo percorso musicale e la sua vita da regista. A concludere sarà il turno della conduttrice di ’Belve’ Francesca Fagnani, pronta a traghettare il pubblico nella ’Mala’ romana, attraverso il suo ultimo libro inchiesta. ’Biglietti agli amici’ non termina qui, domani l’ultimo appuntamento della rassegna artistica. Dal palco si leverà una lectio del giornalista Stefano Mancuso sulla natura e a seguire l’attore Luca Bizzarri presenterà la sua ultima opera ’Non hanno un amico’. Chiudono il festival artistico Guia Soncini e la musica dei The Oze.