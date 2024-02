Serate gioco itineranti per i locali della Valmarecchia

Promuovere la socializzazione, coinvolgere e divertire persone di tutte le età ma anche organizzare eventi e coinvolgere più locali per garantire presenze costanti in Valmarecchia. Questi e tanti altri sono gli obiettivi della nuova associazione ‘Ludos Mine’ che conta già oltre 30 iscritti. Fondata da sette ragazzi residenti tra Pennabilli, San Marino e Novafeltria, dalla scorsa estate ha coinvolto centinaia di persone in tutta la Valmarecchia. "Siamo tutti appassionati di giochi da tavolo moderni. Abbiamo organizzato serate ludiche – spiega il presidente Francesco Bovi – in giro per i locali e le piazze. Offriamo scuse per fare uscire le persone, stare in compagnia e socializzare, quando tutto intorno a noi invece ci obbliga a isolarci e restare a casa. Attività sane e divertenti per tutti". Tra il Caffè Grand’Italia a Novafeltria e il Caffè della Nina a Pennabilli, gli appuntamenti con giochi da tavolo e retro-gaming (cabinati e consolle anni Ottanta, ndr) sono settimanali. "Vorremmo ampliarci e organizzare sempre più eventi per bambini e adulti – continua Bovi –. Realizzare degli eventi con caccia al tesoro, cene con delitto, escape room. Stiamo già cooperando con altre associazioni locali, per party game e confidiamo di ampliare la collaborazione con altri locali e enti dell’alta Valmarecchia e del Titano". Per aderire all’associazione basta tesserarsi al costo di 10 euro, per sostenere le attività e acquistare materiale.

r.c.