Sereni, valigia pronta

Arrivi e partenze. E’ la dura legge del calciomercato. Soprattutto quella della sessione invernale. Qui, con l’inizio del nuovo anno, si aggiusta quello che non ha rispettato le attese estive. Vale anche per il Rimini che a ogni entrata presumibilmente farà coincidere anche un’uscita. I numeri, dal punto di vista dell’organico, lo impongono. Così, l’arrivo in biancorosso di Mattia Rossetti potrebbe spegnere la stella di Marcello Sereni. Anche se in realtà, quella dell’esterno d’attacco modenese in piazzale del Popolo non è riuscita mai realmente ad accendersi. Tra un acciacco e l’altro, quello che in estate era stato considerato uno dei colpi del mercato oggi ha la valigia pronta. Sereni, così, potrebbe essere il primo a salutare. Ma non il solo. Tutta da decifrare la situazione di Laverone, uno degli scontenti del girone d’andata. Più facile che in Romagna a restarci sia Vano.