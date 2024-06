Sergio Caputo e la sua big band: ’Un sabato italiano’ 40 anni dopo

Sarà ancora Un sabato italiano a oltre 40 anni dall’uscita dell’album omonimo. Appuntamento con Sergio Caputo, artista fuori dagli schemi, un ribelle dall’animo swing e jazz", e la sua big band, l’11 luglio al Campo Bruno Reffi a San Marino (biglietti già disponibili su Vivaticket).

Caputo ha alle spalle oltre un decennio di esperienza americana durante la quale ha raffinato le sue doti musicali e il suo rapporto con il pubblico. Torna dal vivo "per omaggiare un disco con cui ha affermato il suo stile e un linguaggio artistico unico nel suo genere", segnalano gli organizzatori. Che definiscono il musicista partenopeo "irrequieto, non affatto incline a definizioni, omologazioni, luoghi comuni e alla retorica, un ribelle, un artista stravagante, fuori dagli schemi, uno spirito libero". Protagonisti della serata brani che raccontano storie di vita attraverso uno stile letterario ispirato alla poesia moderna e neorealista, presenti in Un sabato italiano, che ottenne sin da subito riscontro dal pubblico e il successo immediato, segnando l’inizio della lunga carriera artistica del cantautore. "È davvero incredibile – afferma Caputo – come il mio primo album mi abbia inseguito fin qui, accompagnandomi per quaranta anni di carriera, venga oggi apprezzato e considerato attuale da persone che non erano ancora nate quando uscì".

Da quel 1983 vennero l’esperienza americana, che ha influito anche sulla sua musica, 19 album, migliaia di concerti e la decisione di trasferirsi in Francia, alla ricerca della sua dimensione.