Sergio Casabianca reinterpreta i classici dei cantautori italiani

Tutto è cominciato così. Sarà un tributo atipico ai grandi nomi della musica italiana il concerto di Sergio Casabianca che si terrà sabato sera, alle 21, al teatro Galli di Rimini. Una dedica intensa e anche surreale ai cantautori che hanno segnato la crescita artistica e anche personale di Casabianca e ne hanno ispirato le canzoni. Renato Zero, Vasco Rossi, Zucchero Fornaciari, Lucio Dalla, Piero Pelù, Fabio Concato e Angelo Branduardi saranno omaggiati sia con l’interpretazione dei brani più celebri ed emozionanti, sia con le imitazioni ironiche che hanno dato il via alla carriera dell’artista riminese. Sul palco Casabianca sarà accompagnato dalla sua band al completo e non mancheranno vari ospiti, come Massimo Tagliata (alla fisarmonica), Le Croque Madame e James Thompson. Prevendita dei biglietti su www.liveticket.it.