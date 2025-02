Sergio Rubini ‘risolve’ il caso Jekyll: "Luci e ombre sono dentro di noi"

di Aldo Di Tommaso "In ognuno di noi alberga un’ombra oscura, una parte che ci vive dentro, che conosciamo o che magari conosciamo poco". Con queste parole, Sergio Rubini ci introduce al cuore pulsante del suo Il caso Jekyll, in scena da stasera a giovedì al teatro Galli di Rimini. Un adattamento che sposta la storia di Stevenson (pubblicata nel 1886) di un quarto di secolo, collocandola nell’epoca della psicoanalisi di Freud, per mostrarci che il dualismo tra luce e ombra non ha bisogno di pozioni: è già dentro di noi.

Rubini, perché questa rilettura psicoanalitica della storia? "Stevenson affrontava il tema del doppio prima della psicoanalisi. Jekyll aveva bisogno di una pozione per trasformarsi in Hyde. Noi raccontiamo che quella divisione è già in ognuno di noi, non serve nessuna alchimia. È la natura umana, e bisogna imparare a conviverci".

Daniele Russo interpreta Jekyll e Hyde. Come avete lavorato per rendere credibile questo sdoppiamento? "Daniele è un attore straordinario. Ha lavorato moltissimo sulla voce, trovando due registri distinti. Anche attraverso il corpo e i costumi abbiamo costruito questa dualità. Interpretare uno sdoppiamento schizofrenico è complesso, ma lui lo affronta con leggerezza, rendendo tutto molto credibile".

Quanto della sua esperienza personale, ha influenzato la messa in scena? "Il doppio non va rimosso, né giudicato. Un artista, che sia un poeta o regista, deve guardare dentro di sé, nel buio della propria anima. Jekyll cerca di reprimere Hyde, ma sbaglia. Hyde non è solo il lato oscuro, è anche la vitalità, il piacere, il desiderio di affermarsi. Pensiamo all’istinto di nutrirsi: senza, non sopravviveremmo. Bisogna dargli un perimetro e imparare a dialogarci. Se il dialogo si spezza, allora serve aiuto. Ma negare Hyde è un errore".

Quale è il suo rapporto con Rimini, la città di Fellini? "È una città che sento anche un po’ mia. Nel 1986 ho avuto il privilegio di lavorare con Fellini in Intervista. Vederlo sul set è stata una delle esperienze più formative della mia vita. Sono tornato qui per l’inaugurazione del Fulgor, il cinema della sua infanzia. Federico per me è stato come un faro. Un padre putativo a tutti gli effetti. Tornare a Rimini, significa anche tornare nella sua città".

Il teatro oggi può ancora resistere alle nuove tecnologie? "Il teatro è inattaccabile. Il cinema ha subito l’influenza della tv e delle piattaforme digitali, ma il teatro no. Bisogna vederlo dal vivo, respirarlo. È vivo e lo sarà sempre".