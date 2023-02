Serie di iniziative a San Giovanni per la festa della donna

Il Comune di San Giovanni, insieme ad Aps Pro Loco e alla Biblioteca Comunale, promuove alcune proposte dedicate alla Giornata della Donna. Si tratta di iniziative per bambini e per adulti che spaziano nel mese di marzo e sono in rete con le Pari Opportunità della Provincia di Rimini. Si parte martedì 7 marzo con un evento in Biblioteca a cura delle volontarie Barbara Zavagnini, Sabina Sarti, Simona Trivelli, che proporranno una lettura ed un laboratorio sul femminile. Giovedì 9 marzo, invece, alla Sala del Consiglio, verrà proposto alle 21 il primo di un ciclo di tre incontri dedicato all’arte e al femminile con Ester Sabetta e curati da Aps Pro Loco. Sabato 11 marzo, infine, in una rete tra San Giovanni e Riccione, si terrà un evento di raccolta fondi, ’Siamo tutte la stessa storia’ dove Le Sangiovesi proporranno una serata di musica, emozioni e parole a favore del Campo Lavoro Missionario e dei progetti missionari sostenuti con la sua 43^ edizione.