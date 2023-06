Serpentone musicale lungo la spiaggia

Musica dal vivo sulla spiaggia lungo tutta la riva cattolichina per aprire ufficialmente la stagione estiva 2023. Il Comitato ‘Le Spiagge di Cattolica’, con gli stabilimenti balneari associati alla Cooperativa Bagnini di Cattolica, al Consorzio La Regina e alla società Alta Marea Snc, conferma per sabato la prima edizione di ‘Strariva’ con la direzione artistica di Diego Olivieri. Sabato pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, l’intera spiaggia di Cattolica verrà attraversata dalla Funk Off, la più importante delle marching band italiane che, composta da circa 15 elementi, suonando unplugged percorrerà circa 2 chilometri partendo dalla spiaggia libera a Nord di Cattolica, nei pressi del portocanale Ventena, arrivando fino alla spiaggia libera a Sud, prima della darsena del porto sul Tavollo. "Musica jazz e funk itinerante, e non solo, coinvolgeranno ospiti e partecipanti in un fantastico serpentone musicale dove il mare bacia la spiaggia – spiegano i promotori – e simultaneamente sono previste 12 postazioni fisse con alcuni duo e trio, anch’essi unplugged, in punti ben precisi della spiaggia, chi sulla battigia, chi sui pedalò e sui cutter ormeggiati, che suoneranno prima e dopo il passaggio della famosa band". Un evento molto originale che si terrà a Cattolica per la prima volta. Annunciate riprese dei videomaker e immagini dei fotografi che naturalmente saranno poi un’ottima promozione turistica per Cattolica nei prossimi giorni. "All’arrivo della band nella spiaggia libera della zona Sud – proseguono gli organizzatori – gli esercenti del comitato Fronte del Porto suggeriranno proposte per un aperitivo. L’evento sarà seguito da Radio Studio Più". Entusiasti i bagnini: "L’evento vuole essere un primo passo verso un percorso di lavoro in sinergia insieme a diverse realtà cittadine".

Luca Pizzagalli