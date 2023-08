Serpieri e Savioli Mancano i dirigenti

Scuole senza dirigenti. Ad oggi risultano disponibili le dirigenze scolastiche del liceo Serpieri, dell’alberghiero Savioli, del Malatesta e di due istituti comprensivi, il primo a Cattolica e il secondo a Pennabilli. In modo particolare per il Serpieri e l’alberghiero Savioli il ritrovarsi senza un dirigente per l’avvio dell’anno didattico rappresenta una novità perché nel documento del ministero dell’istruzione del 14 luglio scorso, erano state fatte assegnazioni che avrebbero portato al Serpieri il dirigente Giovanni Sergi, in arrivo dal Piemonte grazie alla mobilità interregionale, mentre per il Savioli era arrivata quella di Luciano Antonelli. Sergi avrebbe preso il posto di Francesco Tafuro nominato dirigente del liceo Tonino Guerra di Novafeltria.

Per Antonelli si trattava di una conferma: sarebbe rimasto a guidare l’istituto alberghiero Severo Savioli di Riccione. Il gioco di incastri delle dirigenze tiene anche conto della mobilità interregionale tra i vari presidi. Fatto sta che appena cinque giorni più tardi, il 19 luglio, il ministero rettifica le assegnazioni precedenti dopo che una dirigente ha rifiutato l’assegnazione con mobilità interregionale che l’avrebbe portata in un istituto comprensivo di Ravenna. La rinuncia cambia le carte in tavola e il ministero cancella le assegnazioni di Sergi (poi nominato in un istituto di Ancona) e Antonelli negli istituti riminesi. Situazione confermata dall’atto dell’8 agosto in cui viene compilata la lista delle sedi disponibili in Emilia Romagna che vede per la provincia riminese il Serpieri e il Savioli, assieme a Malatesta e ai de istituti comprensivi già citati. Quanto basta a sollevare la preoccupazione tra i genitori del liceo con sede a Viserba a circa un mese dall’inizio dell’anno didattico. Per quanto riguarda il Savioli, al momento Antonelli resta il dirigente, ma l’incarico scadrà prima dell’inizio dell’anno scolastico se non arriveranno altre comunicazioni o nomine dal ministero.

Andrea Oliva