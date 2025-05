Serpieri in stato di agitazione. In campo quasi 80 docenti: "Vogliamo soluzioni concrete"

Liceo Serpieri, la partita è ancora aperta e questa volta a scendere in campo sono i sindacati. Flc Cgil e Snals hanno indetto lo stato di agitazione sindacale del personale della scuola di Viserba, chiedendo l’inizio delle procedure di ’raffreddamento’ alla prefettura di Rimini. L’azione, supportata da 79 dei 96 professori del Serpieri, serve ad aumentare la visibilità sulla questione e ad avviare le trattative (’raffreddamento’) per risolvere le problematiche. "Era necessario procedere con un’azione incisiva – dice Simonetta Ascarelli (in foto), segretaria generale Flc Cgil –. Non tanto per arrivare ad uno sciopero, ma perché la seconda fase della procedura è quella detta di ’raffreddamento’ in cui le parti dialogano con il prefetto per trovare una soluzione. A noi interessa soprattutto questo e che la questione sia presa in carico da un soggetto super partes come il prefetto. Chiediamo la costruzione di un clima di dialogo che porti a un cambio di passo per il prossimo anno".

Un modo per discutere ancora della scuola superiore davanti ad un tavolo istituzionale e srotolare i disagi legati alla sicurezza, i progetti didattici e il ritardo nei viaggi di istruzione. La questione Serpieri era tornata a far rumore dopo che il primo aprile l’Ufficio scolastico regionale aveva avviato un’ispezione tutt’ora in corso. "Confidiamo insieme ai docenti – riprende Ascarelli – che da un momento di confronto con la dirigente e un interlocutore terzo come il prefetto, ne discenda un serio impegno per risolvere i problemi della scuola". Lo stato di agitazione è frutto di un lungo processo di attività sindacali durato mesi e soprattutto la compilazione di una serie di documenti che vanno a dichiarare i disagi del Serpieri nell’arco dell’anno scolastico. "Abbiamo fatto assemblee, richiesto incontri con la preside e supportato i docenti che hanno richiesto collegi straordinari – conclude –. Nel momento in cui abbiamo visto che queste iniziative non hanno portato alcun frutto tangibile siamo stati costretti ad agire in questo modo".

Ora i sindacati, professori e dirigente attendono la convocazione della prefettura di Rimini per un tentativo di accordo.

