Serra di marijuana in camera. Arrestato il pusher-coltivatore. Aveva chiesto al papà: "Falla sparire"

Tutto è nato da quello che avrebbe dovuto essere un semplice controllo, per due giovani intercettati dalla polizia mentre viaggiavano a bordo di un Panda gialla per le strade di Marina Centro. Se non fosse che è stato all’intimazione dell’alt, nel pomeriggio di martedì alle 16.10 circa, che l’auto ha invece iniziato ad accelerare, dando inizio ad un inseguimento durante il quale uno degli occupanti avrebbe anche gettato fuori dal finestrino un barattolo contenente 5 grammi di hashish. Una corsa quella della Panda terminata però dalle parti di via Mantegazza, dove la polizia è infine riuscita a fermare l’auto e identificare i due giovani all’interno.

I due riminesi, entrambi di 21 anni, una volta sottoposti al controllo delle forze dell’ordine sarebbero perciò apparsi sin da subito nervosi, portando gli agenti ad estendere il controllo alle rispettive abitazioni dei due. Nello specifico, è stato a casa del passeggero (quello che avrebbe gettato la droga fuori dal finestrino) che i poliziotti sarebbero stati accolti dal padre del ragazzo intento a consumare uno spinello a suo dire "di cannabis legale". Non legale è risultata invece la sostanza stupefacente per oltre 200 grammi trovata nella camera del ragazzo, materiale per il confezionamento e ben due serre dotate di tutti gli strumenti per il funzionamento, ma non le piantine di marijuana, scoperte in un secondo momento nel terrazzo al piano sopraelevato, lì dove a nasconderle sarebbe stato proprio il padre su richiesta via sms del figlio. Per il pusher, già gravato da precedenti specifici, sono dunque scattate le manette con l’accusa di detenzione, traffico e produzione di sostanza stupefacente. Denunciato invece l’altro 21enne che era con lui.