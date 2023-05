"Serve subito il regolamento sui dehor"

Regolamento sui dehor subito. Ed anche aiuti per il caro energia subito dalle attività lo scorso anno e la completa riqualificazione di piazza Unità che per Alfredo Rastelli, riconfermato alla guida di Confcommercio, non è più prorogabile. Le elezioni per il rinnovo delle cariche in associazione non hanno offerto sorprese. Il presidente Rastelli è stato riconfermato ed ora detta le priorità. Nel nuovo direttivo volti nuovi e la sensazione che la categoria sia sempre più rivolta verso la spiaggia con la presenza di Barbara Montebelli, socia del ristorante di spiaggia Tabetna, e Tarcisio Villa, socio dello stabilimento balneare Spiaggia del Cuore zona 110. Assieme a loro ci saranno Laura Di Giuli, titolare del negozio Tony Calzature, Roberto Pietro Coppola, titolare della bigiotteria Sabbiarosa, e Maurizio Pascucci, titolare della tabaccheria Altro&Tabacco. Completano il consiglio Giacomo Maroncelli, titolare del ristorante Alla Stazione di Misano, che sarà il referente per Misano, e Luigi Celli, titolare del ristorante La Greppia confermato referente per Coriano. "Il lavoro del gruppo è già cominciato con la stesura di alcuni punti programmatici – premette Rastelli -. Si parte con il regolamento comunale sui dehor per i pubblici esercizi che aspettiamo da mesi e che continuiamo a sollecitare con forza. Inoltre si deve subito riprendere il discorso che si è interrotto per la creazione di un regolamento per il decoro delle attività commerciali per quanto riguarda le modalità di esposizione delle merci all’esterno dei negozi". Tra le priorità c’è Piazza Unità. "Il restyling dell’area è diventato improrogabile, con la conseguente messa in sicurezza del mercato. Attendiamo risposte anche sulla riqualificazione della zona del porto canale". Infine i soldi che i turisti lasciano al Comune. "Chiediamo che venga convocato in breve tempo il tavolo di lavoro istituito ma ancora non attivato per discutere della destinazione dei fondi dell’imposta di soggiorno. Proporremo investimenti in eventi sportivi legati alla spiaggia e al mare in periodi di bassa stagione, per contribuire alla destagionalizzazione della nostra offerta".

a. ol.