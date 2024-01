"Serve subito una ‘cura’ per viale Dante"

"Viale Dante non può attendere. Serve una progettazione immediata". Non lascia spazio a fraintendimenti il presidente di Confcommercio Alfredo Rastelli. Nei giorni scorsi a lanciare il grido di allarme era stato il presidente del comitato di viale Dante, Pasquale Lonero, dipingendo una situazione sempre più difficile per il settore del commercio lungo l’asse di oltre un chilometro. Strada vuota, passeggio inesistente, sempre più vetrine chiuse con un progressivo aumento dei cartelli con su scritto vendesi o affittasi.

"Purtroppo – rileva Rastelli – dobbiamo evidenziare molte situazioni critiche per viale Dante. Martedì ci incontreremo con l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, e presenteremo anche a lui la situazione"

Rastelli, da dove partiamo?

"Dal Natale. Se il comparto della ristorazione ha avuto un momento ottimo tanto che diversi associati hanno parlato di un altro Ferragosto, il commercio non ha brillato lungo il viale. Ci sono problemi strutturali e una crisi di settore che valica i confini riccionesi, ma la situazione di viale Dante non può essere più procrastinabile".

È a rischio l’idea di un asse commerciale?

"Purtroppo sì. Già oggi ci sono buchi che si stanno ampliando. Sono sempre più le vetrine vuote e chiuse, non è solo turnover. Questo spezza l’idea della passeggiata, e se questa viene meno allora diventa un grosso problema".

Le prime cose da fare?

"È necessario un regolamento sul decoro delle attività perché ancor oggi a fianco di negozi belli ci sono situazioni non accettabili. Ma quello che è ancor più necessario è un progetto che riveda l’intero asse commerciale. Solo così si può pensare a un luogo dove le persone vogliono stare, tra belle attività e opportunità. In quest’area c’è senza dubbio il problema degli affitti, ma restano comunque molto più accessibili di viale Ceccarini. Dunque vanno date nuove possbilità per far rinascere il viale".

È pensabile pedonalizzarlo?

"Oggi come oggi no, sarebbe la mazzata definitiva per le attività commerciali. Ripeto, prima di tutto quest’area della città va resa attrattiva. Sono convinto che progettando lo spazio in modo che sia accogliente, con verde e così via, allora anche quei commercianti che oggi sono contrari all’area pedonale potrebbero prenderla in considerazione. Ma prima di allora non è fattibile".

Per viale Ceccarini e il Paese la giunta ha già fissato i tempi. Per viale Dante quanto si può attendere?

"Viale Dante non può più attendere. Non possiamo permetterci che la condizione attuale prosegua. È necessaria una revisione profonda dell’area".

Andrea Oliva