Serve un addetto alla segreteria

Un’azienda di Rimini è alla ricerca di un giovane da assumere come addetto alla segreteria, per sbrigare pratiche varie, nel ruolo di apprendista impiegato. Si richiede un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’orario di lavoro previsto sarà dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Annuncio rivolto ad ambosessi. Candidature su ‘Lavoro per te’.