"Serve un assessorato al lavoro per l’occupazione dei giovani"

"È tempo di istituire un assessorato ai lavori. Lavori sì, perché dobbiamo far stare insieme virtuosamente lavoro dipendente, lavoro autonomo e lavoro professionale, e puntare anzitutto a creare occupazione giovanile". La proposta viene dal gruppo Lbs (Lista Bucci sindaco). Ma che c’entra il Comune? "C’entra nella misura in cui ha tra i suoi compiti quello di promuovere e realizzare attività – ad esempio, le opere pubbliche, le azioni di supporto all’economia, gli stessi servizi pubblici – che possono creare lavoro, occupazione, opportunità professionali, nascita di nuove imprese. Per fare un esempio, se il Comune spenderà 5 milioni (dal Pnrr) e passa per la Vecchia fornace, con quella cifra enorme dovrebbe preoccuparsi di creare imprese e lavoro". E quindi nuova ricchezza. "I nostri giovani – prosegue Bucci (nella foto) – in questi difficili frangenti meritano un’attenzione straordinaria per due motivi. Il primo è che non potremo offrire loro prospettive se, come Comune, punteremo solo a conservare l’attuale monocultura economica basata sul turismo balneare. Questo fa la sua parte per creare ricchezza e benessere, ma non basta più a garantire ai nostri giovani prospettive di occupazione, stabilità, remunerazione, crescita professionale adeguate a questi difficili tempi. Certo, per chi è giovane, un po’ di ’evasione’ dai nativi confini è necessaria – e direi anche opportuna sul piano formativo – se si vogliono intraprendere certi percorsi occupazionali, professionali e imprenditoriali. Io stesso ho seguito questa strada. Ma poi sarebbe bello che i giovani più brillanti ed intraprendenti tornassero a lavorare nella e per la nostra città".