Serve un impiegato all’azienda Area Fitness

L’azienda Area Fitness con sede a San Giovanni in Marignano sta ricercando un impiegato contabile da adibire alla tenuta della contabilità ordinaria e per lo svolgimento di attività di segreteria e alla gestione del negozio interno. Al candidato viene richiesto il possesso del diploma di ragioneria, capacità di utilizzare Excel e preferibilmente conoscenza del gestionale Passepartout, patente B, auto propria. Sono inoltre richieste buona capacità di relazionarsi e di organizzare il lavoro con rispetto delle scadenze. Si offre un contratto di apprendistato e a tempo pieno. Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni.