Serve un nuovo viale Ceccarini. E le pale eoliche ora fanno meno paura

Nuovi arredi urbani per viale Ceccarini (in foto). È questo il primo dei desiderata degli albergatori che emerge dal report sull’andamento della stagione, presentato dall’Osservatorio ’Luigino Montanari’. Se si guardano poi le altre voci sul ’podio’ si capisce bene che tipo di città sognano i titolari e gestori degli hotel. Al secondo posto c’è il centro termale. Non si tratta di aree per il benessere nelle singole strutture, ma di un vero e proprio centro termale al servizio dell’intera città, capace di lavorare 12 mesi l’anno. Al terzo posto la nuova area portuale, ritenuta dagli operatori necessaria per completare la riqualificazione della zona centrale a mare della ferrovia. Gli albergatori vorrebbero poi che la tassa di soggiorno venisse usata principalmente per opere pubbliche e (anche) per gli eventi. La quarta voce è invece legata all’annosa difficoltà di reperimento del personale. Gli albergatori chiedono alloggi e residenze per i dipendenti.

Tra i principali problemi in città scende al terzo posto l’ordine pubblico: il segno che l’estate è andata meglio del passato. Ma compare una voce nuova, ovvero la cancellazione last minute delle prenotazioni. Infine una sorpresa. Alla domanda sull’impianto eolico in mare davanti alla costa, duramente osteggiato dalla Federalberghi, a esprimersi contro è il 57%, ma il 30% si dice neutrale e il restante 13% lo giudica positivo o molto positivo.